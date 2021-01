L'Eredità, Flavio Insinna stoppato dalla Rai: "Solo il meglio", cosa mandano in onda prima del voto in Senato

19 gennaio 2021 a

Non solo I soliti ignoti di Amadeus, nella serata di martedì 19 gennaio su Rai1 non andrà in onda nemmeno L’Eredità. Lo stop al programma di Flavio Insinna è solo l’ultimo di una lunga serie, dato che i palinsesti in questo inizio di settimana sono stati stravolti dalle dirette speciali sulla crisi di governo. Al posto della normale puntata quotidiana, alle 19.30 la Rai trasmetterà soltanto un breve appuntamento dal titolo “il meglio de L’Eredità”: in pratica verranno mostrati alcuni dei momenti più memorabili vissuti da Insinna nel corso di questa quarta edizione, iniziata alla fine di settembre 2020. Dopo lo stop di oggi, imposto per seguire la votazione al Senato della fiducia a Giuseppe Conte, Insinna tornerà regolarmente con L’Eredità domani sera, sempre a partire dalle 18.45. Il programma non sarà però preceduto da La Vita in Diretta di Alberto Matano, bensì dallo speciale del Tg1 per seguire la cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca.

