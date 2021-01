È sempre mezzogiorno, Massimo Giletti ad Antonella Clerici: "Mamma voleva essere tua suocera. Ma...", un gelo mai visto

21 gennaio 2021 a

Ospite a È sempre mezzogiorno niente di meno di Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'Arena ha approfittato dell'ospitata su Rai 1 per raccontare un retroscena su Antonella Clerici. "Mia madre voleva essere tua suocera, però non ha insistito perché ti voleva bene e non voleva vederti diventare una martire per stare con me”. I due si sono incontrati a Roma quando ancora era ragazzi. “Eravamo due giovanissimi che non conoscevano niente di Roma, ci siamo conosciuti in tempi non sospetti nessuno di noi pensava di fare la carriera che abbiamo fatto”.

Scherzando poi il volto di La7 ha raccontato di aver sentito Antonio Ricci che è molto felice degli spunti che offre quotidianamente la Clerici per Striscia la Notizia. “Si per i nuovi mostri”, ha commentato ironica anche la diretta interessata.

