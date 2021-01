Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi in un grossissimo guaio: telefonata vietata in confessionale, lite furibonda tra mamma e autori

21 gennaio 2021 a

Una telefonata tra Tommaso Zorzi e la madre è stata oggetto di un piccolo litigio dietro le quinte del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è avviato verso la conclusione dell’edizione più lunga di sempre, proprio per questo ai concorrenti viene garantito un contatto con l’esterno. Stando a quanto rivelato dallo stesso Zorzi, in confessionale si sarebbe verificato un litigio tra la madre e un autore del programma: questo perché sarebbe stata ripresa più volte durante la telefonata a causa di alcune rivelazioni che non avrebbe dovuto fare. Ma la donna non ha preso affatto bene i rimproveri: “Ha detto ‘lei faccia l’autore, io faccio la mamma’”. Ovviamente non sono mancati i consigli per il figlio, dato tra i favoriti per la vittoria finale: “Fai quello che ti senti, fregatene del resto. Poi mi ha detto che dovrei mangiare di più”.

