L'Eredità, clamorose accuse a Flavio Insinna: "Sì, per questa donna...". Complotto-Agnese, si scatena il caos

Si scatena l'inferno contro Flavio Insinna. Il tutto per quanto accaduto a L'Eredità, su Rai 1, giusto un paio di giorni fa. Incredibile ma vero, il conduttore è stato accusato di favorire le donne. Il tutto dopo la vittoria di Agnese Ortona, che potete vedere nella fotografia. Quella che era la campionessa in carica, infatti, nella puntata del 18 gennaio - sfidata da Claudio - ha vinto il Triello ma non la Ghigliottina, il gioco finale al quale c'erano in palio 37.500 euro. Ma su Twitter, alcuni hanno puntato il dito contro Insinna, affermando che Agnese, al Triello, non ci sarebbe neppure dovuta arrivare. Insomma, il conduttore avrebbe in un qualche modo instradato la signora verso le risposte corrette, a discapito degli altri due concorrenti. Sarà...

