Il Cantante Mascherato, siluro contro Milly Carlucci: "Troppi pochi soldi". Pesantissimo rifiuto-vip e imbarazzo in Rai

Francesco Fredella 22 gennaio 2021 a

a

a

Guillermo Mariotto non sarà al Cantante mascherato. Ed è subito caos a Rai 1. Ma nulla di grave. Nulla di tanto strano. Al suo posto arriva Costantino Della Gherardesca. Milly Carlucci frena e dice: “Mi sono molto divertita ad ascoltare tutto quel brusio che è nato in torno alla non presenza di Mariotto nella giuria de Il Cantante Mascherato, voi amici dei social siete meravigliosi perché fate nascere delle bombe di notizie […] Questa è la verità: Guillermo Mariotto non ci sarà ma non perché abbiamo litigato, Guillermo è il mio adorato Guillermito che porto nel cuore, ma semplicemente perché l’anno scorso gli abbiamo chiesto a lui ed a Ilenia Pastorelli di darci una mano. Lei è un’attrice ed è tornata a fare quello, mentre Guillermo dopo Ballando con le Stelle ce lo vogliamo preservare”.

"Penso che sia italiano". Cantante mascherato, sapete chi c'è dietro questo girasole: roba clamorosa | Video

Non tarda ad arrivare la posizione di Mariotto, che al settimanale Nuovo dice: “Io non ho litigato con Milly Carlucci, la non conferma a Il Cantante Mascherato è stata una scelta fatta in accordo con lei. Mi prendo una pausa. Sento la necessità di ricaricare le batterie. In tempi di Covid è molto faticoso e impegnativo fare televisione. E, nel caso de II Cantante Mascherato, pure poco remunerativo”. Una risposta secca che potrebbe lasciare Milly sulle spine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.