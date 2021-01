Amici, Arisa "con il lanciafiamme negli uffici". La situazione precipita: "A Rudy Zerbi caz***o gli cambia?"

22 gennaio 2021 a

"Sarà andata Arisa negli uffici con il lanciafiamme". Nella scuola di Amici 20 gli allievi già scherzano sulla possibile crisi di nervi della insegnante di canto, protagonista di una guerra a distanza con Rudy Zerbi. Le loro non sono più solo scaramucce per animare le dirette del sabato pomeriggio: se le cantano e se le suonano anche durante le pomeridiane, tra lezioni e confronti.

Arisa scatena la rivolta degli allievi. "Graziatela", richiesta senza precedenti, è il caos ad Amici. La cacciano?

Come noto ormai da inizio stagione, Rudy contesta a Rosalba Pippa (questo il nome all'anagrafe della cantante abruzzese) di essere di manica troppo larga con i suoi allievi, illudendoli. Ora Zerbi ha chiesto alla produzione di non pubblicare l'inedito di Raffaele, votato di meno rispetto a Enula ed Evandro. Il ragazzo si è sfogato con Arisa nel daytime e lei ha sbottato: "Non so se si possa fare questa cosa qui, ma la trovo veramente scorretta. Perché a lui che c***o gli cambia? Ma proprio che mi vuole rompere le pa***e a me". Per la cronaca, la richiesta di Rudy non è stata accettata: che Arisa abbia davvero alzato la voce con la produzione?

