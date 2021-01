È sempre mezzogiorno, "che bassezze". Antonella Clerici sbotta, il fuoriprogramma che la manda in tilt

22 gennaio 2021 a

"Che bassezze". Antonella Clerici spiazzata a È sempre mezzogiorno, cooking show di Rai1. "Oggi è il 22, è il mio compleanno, quindi posso mangiare quello che voglio", esordisce Alfio, il fattore-tuttofare spalla della Clerici. Un modo per poter assaggiare tutte le prelibatezze cucinate dagli chef in studio. Piccolo particolare: Alfio gli anni li compie a giugno, e quando Antonellina lo viene a sapere non si trattiene: "Che bassezze, non ce la posso fare", spiega divertita. Per chi non fosse telespettatore fisso di È sempre mezzogiorno, è utile sapere che una delle gag tradizionali di questa stagione è la dieta imposta da Evelina Flachi al corpulento e goloso Alfio. Alla fine, lo scherzo del fattore ha mandato un po' nel pallone la Clerici in vista del gioco finale: "Dov’è l’indizio? L’ho buttato? Un fuori programma che io adoro, adesso Alfio io vado avanti e tu lo cerchi".

