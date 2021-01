Verissimo, poco prima di andare dalla Toffanin... Terremoto-Elisa Isoardi, un siluro alla Rai?

22 gennaio 2021 a

a

a

Una puntata clamorosa, quella di Verissimo di Silvia Toffanin in onda domani, sabato 21 gennaio, su Canale 5. Tra i super-ospiti, anche Elisa Isoardi, la conduttrice Rai. Intervista che si preannuncia esplosiva. Ma occhio al dettaglio. L'ex concorrente di Ballando con le Stelle, nella serata di giovedì 21 gennaio, era ospite in studio a Striscia la Notizia, seduta dietro al bancone (e in studio si è anche scambiata un bacio sulla bocca, giocoso, con Enzo Iacchetti, a smentire - o confermare - le vecchie voci su un loro flirt). Insomma, la Isoardi si sdoppia. Ma lo fa a Mediaset, su Canale 5: prima Striscia la Notizia, dunque Verissimo, due dei programmi di punta del Biscione. E chissà cosa ne pensano a Viale Mazzini. O meglio: e chissà che quello della Isoardi non sia proprio un messaggio rivolto alla Rai e ai suoi vertici che da tempo la stanno un po' snobbando...

"Ero sporcacciona. Lui chiedeva e io le buttavo fuori". Prego? Confessione da censura di Iva Zanicchi, anche la Toffanin di sasso

"Volevo altri figli. Ma mio marito...". Carla Fracci, straziante rivelazione a Silvia Toffanin: quella ferita ancora aperta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.