Grande Fratello Vip, a Mediaset gira una voce clamorosa su Ilary Blasi: stroncatura totale

C'è grande attesa per l’Isola dei Famosi, che partirà il 5 marzo su Canale 5 con Ilary Blasi al timone. Sono parecchi, però, i punti interrogativi, a partire dall’inviato che seguirà i naufraghi in Honduras. Pare che in pole ci siano Alvin e Aurora Ramazzotti. Ancora in alto mare, poi, per la scelta degli opinionisti che faranno compagnia alla conduttrice nello studio. Il sito Tvblog ha parlato dell’ipotesi Tommaso Zorzi, ancora nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. Ma, stando a quanto scritto da Giuseppe Candela per Dagospia, la padrona di casa avrebbe espresso più di un dubbio sulla partecipazione dell’influencer milanese. In particolare, alla Blasi non farebbe impazzire l’idea di Zorzi per via della sua vicinanza ad Alfonso Signorini e al suo mondo in tutto e per tutto.

