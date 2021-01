Striscia la notizia, Maria Elena Boschi "unico politico che non muove un dito". La bomba di Capitan Ventosa da Laterina

22 gennaio 2021 a

Colpo di scena a Striscia la notizia. Capitan Ventosa trova un "collega inviato" d'eccezione, Pupo. Il tg satirico di Canale 5 parla del Ponte Catolfi, che collega la viabilità tra Firenze e Arezzo. Il ponte sull'Arno a Laterina Pergine Valdarno è crollato da tempo e nonostante le promesse non è stato ancora ricostruito. "È stato abbattuto un anno fa - spiegano i residenti estenuati -, doveva essere ricostruito in 6 mesi ma proroga dopo proroga non si è ancora fatto nulla".

Tra commercianti, agricoltori e ristorati disperati, per aver perso clienti e aver visto abbattuto il giro di affari, Pupo si appella a Maria Elena Boschi, nata proprio in questa terra: "Dall'altra sponda c'è lei. In genere i politici fanno sempre qualcosa e Maria Elena non mi sistema il ponte? Aiutaci tu!".

