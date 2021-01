Non è l'Arena, Massimo Giletti sul caso Alberto Genovese: "In studio la testimonianza esclusiva di due ragazze che lo accusano di stupro"

23 gennaio 2021 a

Massimo Giletti non demorde. Il conduttore di La7 torna a parlare del caso Alberto Genovese. Appuntamento con la nuova puntata di Non è l'Arena di domenica 24 gennaio. Per l'occasione il conduttore porta in studio la testimonianza esclusiva di due delle sei ragazze che accusano l'imprenditore di stupro.

Già la scorsa puntata Giletti aveva ospitato Giulia Napolitano, una modella che ha partecipato a vari "festini estremi" e ha incontrato più volte la ragazza 18enne che per prima ha denunciato l'imprenditore per violenza sessuale. Era stata lei a far saltare dalla sedia Giletti con le sue dichiarazioni sulla 18enne. (qui quanto accaduto)

