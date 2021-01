Amici, Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli: "Stai dicendo una marea di ca**ate"

23 gennaio 2021 a

a

a

Nervi tesi nella scuola di Amici tra i professori di canto. Rudy Zerbi, in particolare, ha rimproverato le sue colleghe, Anna Pettinelli e Arisa, accusandole di essere troppo buone e regalare false speranze agli allievi. Ecco perché poi le ha invitate a prendere provvedimenti nei confronti dei ragazzi che si ritrovano ultimi nelle classifiche o che sono stati rifiutati dalle radio. "Ma chi se ne frega delle radio”, ha sbottato allora la Pettinelli contro il collega. Zerbi, però, non si è trattenuto e l'ha interrotta dicendo: “Ma se tu lavori in radio cosa stai dicendo? Ma sei matta? Stai dicendo una marea di ca**ate”. Il professore di canto ha anche proposto alla produzione un nuovo metodo di valutazione degli allievi: l'ennesima

classifica in cui chi arriva per ultimo dovrebbe essere eliminato. Ma sia Arisa che la Pettinelli si sono dette contrarie. "Buonismo che io trovo veramente stucchevole e che sta caratterizzando una parte del programma", ha detto Rudy.

"Perché Arisa e Rudy Zerbi litigano sempre". Amici, una voce pesantissima dai corridoi Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.