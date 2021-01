Verissimo, Asia Argento e il dolore per la morte della sorella: "Strappata via da un incidente"

23 gennaio 2021 a

Asia Argento, a Verissimo in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin, ha ricordato il rapporto con la madre, Daria Nicolodi, appena scomparsa: "Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte o essere cacciata di casa a nove anni, nel cuore della notte, tanto ce l’avrei fatta. I miei genitori si sono separati quando avevo nove anni. Il giudice non aveva deciso con chi dovessi stare e quindi facevo la spola da una casa all’altra. Mia madre mi cacciava da mio padre e viceversa e io non ne capivo i motivi", ha confessato.

L’attrice ha anche rivelato un altro periodo buio, vissuto dopo la morte della sorella Anna: "Era una ragazza che aveva sofferto tanto e io soffrivo per lei. Vedermela strappata via da un incidente stradale è stato inimmaginabile. Quando è successo sono caduta in una forte depressione, sono stata sei mesi a letto e ho anche fatto uso di molte sostanze stupefacenti, soprattutto ai rave party dove giravano droghe fortissime. Molte persone che conosco hanno subito gravi conseguenze cerebrali permanenti e forse anch’io qualche danno l’ho subito. In quel caso mi ha salvato il cinema", ha raccontato sensibilmente commossa.

