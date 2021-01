Verissimo, "con l'auto di traverso". Barbara De Rossi in lacrime, Toffanin sotto choc: l'abuso del maniaco quand'era ragazzina

24 gennaio 2021 a

a

a

Si commuove, Barbara De Rossi, mentre racconta in studio a Verissimo su Canale 5 i suoi drammi più privati e personali. Intervistata da Silvia Toffanin, l'apprezzata attrice ha ricordato in lacrime la madre, morta ad appena 52 anni per un bruttissimo male. "La perdita di un genitore è sempre pesante - ha spiegato la De Rossi, asciugandosi gli occhi -, soprattutto se l’affronti in giovane età come me. Io avevo solo 25 anni". Proprio la madre è stata la persona che più di tutte l'ha spinta a inseguire i suoi sogni, nonostante le difficoltà: "Lei è sempre stata più aperta sul mio lavoro rispetto a mio padre. Mi disse che non dovevo cambiare mai, lei ci aveva messo tantissimo a trasmettermi dei valori veri e genuini". Altro momento emozionante quello in cui la De Rossi ha rivelato dia ver subito una molestia quando era ragazzina: "Stavo tornando a casa dal lavoro e questo uomo ha cercato di importunarmi. Era in auto e si è messo di traverso per non farmi tornare a casa". Per fortuna è riuscita a sfuggire al maniaco.

