Verissimo, Matilde Brandi in lacrime. L'ultima porcheria del marito? "Chi è la sua nuova donna", umiliazione finale

Le lacrime di Matilde Brandi a Verissimo, la scorsa settimana, hanno fatto il giro di tutti i siti. La showgirl e ballerina, ex concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5, ha rivelato di essere stata lasciata dal marito Marco Costantini nel modo più umiliante, dopo essere stata tradita più volte. E ora, intervistata dal settimanale DiPiù, la Brandi concede altri dettagli sulla rottura, avvenuta dopo ben 18 anni passati insieme. "Quando ci lasciavamo, durante i nostri periodi di crisi, lui frequentava altre donne. Quando stava con me faceva il bravo, poi, appena litigavamo, si divertiva con le altre".

Proprio a causa di questi continui alti e bassi, spiega la Brandi, "Marco e io già da 5 anni vivevamo in case diverse. Il nostro era un rapporto forse strano, ma era il nostro rapporto". E ora? "Un'altra donna ce l'ha di sicuro", conferma Matilde. Sarebbe una ragazza più giovane, di trent’anni. "Sono molto arrabbiata con questa donna. Non è corretto frequentare il compagno di un’altra. Io non lo avrei fatto".

