Domenica In, "interrogazione parlamentare in arrivo" per Mara Venier. Cosa manda in onda la regia: sconcerto

Questione di ore e Mara Venier e Domenica In finiranno di nuovo al centrodi interrogazioni parlamentari e segnalazioni in Commissione di vigilanza Rai. Il motivo? L'aver invitato nel salotto televisivo di Rai1 ospiti della concorrenza Mediaset. Nello specifico, Teo Mammuccari (peraltro ex volto di viale Mazzini), in onore del quale la regia manda in onda anche spezzoni di Tu si que vales (a cui partecipava fino a qualche stagione fa la stessa Zia Mara).

I telespettatori, su Twitter, alzano idealmente il sopracciglio. Qualcuno giudica la scelta una e propria pugnalata nei confronti di Milly Carlucci, che il sabato sera ha battagliato per share e ascolti proprio con Teo, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Belen Rodriguez.

