Live-Non è la D'Urso, sconvolgente bomba su Walter Zenga: "Mi ha chiesto di farlo", il figlio vuota il sacco

Scontro in casa Zenga. Nicolò attacca il padre, Walter Zenga. L’altro figlio Jacopo (il primogenito) lo difende. E Andrea, l’altro figlio che è al Gf Vip, tuona: “Non ho rapporti con mio padre”. Fulvio Collovati ha trascorso 5 anni in squadra insieme. “Abbiamo passato tanti momenti assieme. Ricordo Walter con mia figlia in braccio. Sono gesti che non possono scomparire all’improvviso”, racconta l’ex calciatore a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso su Canale 5. Ma Nicolò, che sta scrivendo un libro su suo padre, racconta che gli sarebbe stato chiesto di cambiare cognome da suo padre. Tutto sarebbe accaduto tramite uno scambio di mail. E lo conferma Nicolò. Poi entra in studio Jacopo Zenga. “Non sapevo del libro di Nicolò. Gli direi: perché non me l’hai detto?” Ma Nicolò si giustifica dicendo che se avesse deciso di pubblicare quel libro ne avrebbe parlato con il fratello. Al matrimonio di Jacopo, però, Nicolò e Andrea hanno incontra Walter Zenga. “Erano 14 anni che non parlavamo”, tuona Nicolò. Che difende Andrea. “C’è stato un semplice saluto e basta quel giorno”.

