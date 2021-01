Non è l'Arena, Guido Crosetto contro i responsabili: "Sono traditori che hanno cambiato anche le mutande"

25 gennaio 2021 a

a

a

Continui cambi di casacca in Parlamento. A Non è l'Arena Guido Crosetto denuncia i voltafaccia di deputati e senatori. Con lui in studio su La7 da Massimo Giletti anche Tommaso Cerno. Il senatore nel giro di pochi anni è passato dal Pd al Gruppo Misto e, ancora, al Pd. "Cerno - esordisce su La7 il fondatore di Fratelli d'Italia - ha mantenuto la stessa maglia, ma nella stessa votazione ci sono parlamentari che hanno cambiato pure le mutande. C'è gente che è entrata con l'eskimo e adesso gira solo in smoking".

"Ma stai zitta o no?". Guido Crosetto a valanga da Giletti, travolge la "bella statuina" Alessandra Moretti | Video

E ancora: "C'è gente che è entrata con i jeans strappati e se ora non ha quelli di Armani non sta bene". Una battuta che strappa un sorriso anche al conduttore: "Mi fa ridere, posso ridere anche io una volta ogni tanto?", chiede per poi lasciare ancora la parola a Crosetto. "Ci sono i traditori, a volte, chiamati anche costruttori. A seconda del nome che le appiccichi - conclude facendo riferimento ai "responsabili" corsi in aiuto di Giuseppe Conte -, la persona cambia. Mentre a me piace chiamare le cose come stanno". Voltagabbana, dunque.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.