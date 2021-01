Oggi è un altro giorno, "questo no": Serena Bortone torna in studio dopo il Covid e gela i suoi ospiti

25 gennaio 2021 a

a

a



"Non merito nessun applauso". Serena Bortone torna in studio a Oggi è un altro giorno, dopo essere risultata positiva al Covid e aver condotto il talk show pomeridiano di Rai1 in collegamento da casa propria. In studio gli ospiti Riccardo Fogli, Pino Strabioli e Rosanna Banfi la accolgono con un caloroso battimani, ma la conduttrice non si auto-celebra. "L’applauso lo devo fare io a voi, a chi è rimasto qui nella settimana che io conducevo da casa". Dalla malattia e dalla convalescenza, la Bortone ha tratto una convinzione: "Le persone sono molto più buone di quello che a volte noi pensiamo. Uniti, insieme si combattono le grandi difficoltà della vita". Un messaggio privato, ma che sembra rivolto ancora una volta a tutta l'Italia, alle prese da un anno con la pandemia.

