Report, inchiesta-bomba sul vaccino anti-Covid: "Siamo sicuri che funzioni?", ciò che non ci hanno detto

Nel mirino di Report, su Rai 3, questa volta non c'è la Lega - incredibile ma vero - bensì i vaccini al coronavirus. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci approfondirà alcuni aspetti controversi legati al siero anti-Covid, nel dettaglio la sua capacità di interrompere la trasmissione del virus. Secondo quanto anticipa Report, ancora non è chiaro se il vaccino protegga solo dalla malattia o anche dall’infezione e quindi se potremo raggiungere l’immunità di gregge. Incertezza decisiva, affrontata nel reportage dal titolo "Nelle mani del vaccino". Secondo quanto spiega la trasmissione, dai test svolti dai colossi farmaceutici, emerge un’elevata sicurezza ed efficacia ma non si sa se permetterà di bloccare la trasmissione del virus. Infatti, nonostante ogni giorno nel mondo vengano effettuati milioni di tamponi, proprio per intercettare gli asintomatici, i volontari dei trial clinici sono stati testati solo in caso di sintomi. A corredo dell'inchiesta, testimonianze dei volontari ed interviste ai massimi esperti europei e statunitensi.

