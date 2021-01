Grande Fratello Vip, "magari fa il posto a Signorini": visti gli ascolti di Tommaso Zorzi? Un clamoroso trionfo notturno

28 gennaio 2021 a

Attento Alfonso Signorini, se Tommaso Zorzi continua così magari l’anno prossimo ti soffia il posto al Grande Fratello Vip. Ovviamente è difficile, quasi impossibile che ciò accada, anche perché è proprio il direttore di Chi che lo sta lanciando in tv a certi livelli, però è innegabile che l’influencer da oltre un milione di follower sia portato per un certo tipo di programmi e non può rimanere confinato sui social. Mediaset ha deciso di fare un esperimento con lui, affidandogli un “late show” all’interno della casa del reality che ha riscosso un grande successo di pubblico.

Ciò è testimoniato dai freddi numeri: su Mediaset Extra i telespettatori si sono triplicati rispetto al solito nella stessa fascia oraria, portando il canale 55 al 2,7% di share con oltre 334mila spettatori di media. In particolare sul pubblico femminile 25-34 ha fatto il 4,3%, mentre addirittura il 5,1% su quello maschile nella fascia 15-24. Un bel successo per Zorzi, che è apparso perfettamente a suo agio nel format messo in piedi all’interno del GF Vip tra giochi, prove e interviste, sia personali che un po’ più piccanti.

Tra l’altro per qualcuno questo “late show” è stato una sorta di provino che Mediaset ha voluto fargli: il futuro lavorativo di Tommaso appare in tv e potrebbe concretizzarsi anche molto presto, dato che circolano con insistenza le voci secondo cui potrebbe essere ingaggiato come opinionista della nuova edizione dell’Isola dei famosi che sarà condotta da Ilary Blasi.

