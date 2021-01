Amici, Lorella Cuccarini fa una proposta alla produzione: "Chiamiamo tre nuovi coreografi"

28 gennaio 2021 a

Lorella Cuccarini ha inserito una novità ad Amici 20, tramite una proposta alla produzione. In particolare, ha chiesto che vengano tre coreografi esterni a lavorare per una settimana con i suoi tre allievi. Gli stessi coreografi diranno poi cosa ne pensano dei ragazzi e del lavoro che stanno facendo con la Cuccarini.

Questa nuova proposta si chiama esame intermedio e Lorella l’ha motivato ai ragazzi: “Ci stiamo avvicinando al Serale. Più si va avanti più è difficile. So che state lavorando sodo ma io voglio di più”. La Cuccarini lo ha comunicato ai suoi tre allievi: Rosa Di Grazia, Martina Miliddi e Alessandro Cavallo che hanno gradito la novità. Solo Martina non si sente all’altezza della situazione. La Cuccarini vorrebbe farla lavorare sul musical.

"Ti devi fidare e affidare. Non c’è nulla che io ti attribuisca che tu non possa fare”. Le ha detto però la Cuccarini. Sempre la Cuccarini lancia un messaggio di distensione alle altre due maestre dello show Veronica Peparini e Alessandra Celentano: “Spero che accolgano la proposta”. Secondo la Cuccarini gli insegnanti hanno il dovere di mettersi in discussione e pertanto ha lanciato un messaggio alle sue colleghe. “E’ una proposta aperta”. A inizio gennaio la Cuccarini è stata colpita dal coronavirus. Nonostante il contagio si è collegata da casa, nel corso delle puntate pomeridiane del talent di Canale 5.

