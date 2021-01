Grande Fratello Vip, la sauna che gli fa perdere la testa: vede Giulia Salemi così e Pretelli sprofonda, "mi faccio delle domande"

29 gennaio 2021 a

Non è tutto rose e fiori tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che hanno deciso di intraprendere una relazione sentimentale all'interno della casa del Grande Fratello Vip. "Inizio a farmi delle domande", ha dichiarato l'ex velino dopo la sceneggiata della nuova fiamma, che nella serata di giovedì 28 gennaio ha iniziato a lamentarsi di non sentirsi la priorità di nessuno. L'influencer italo-persiana in realtà è un po' giù di morale e facilmente irritabile da quando è andata in onda la puntata dello scorso lunedì (condotta da Alfonso Signorini su Canale 5), in seguito alla quale c'è stato uno scontro tra lei e Tommaso Zorzi.

Quest'ultimo non ha gradito il fatto che l'amica non abbia fatto il suo nome quando Alfonso Signorini le ha chiesto chi dovrebbe meritare la finale tra lui, Pretelli e Andrea Zelletta. La Salemi non ha fatto il nome di Zorzi motivando la sua scelta col fatto che comunque Tommaso è amatissimo dal pubblico e quindi in finale ci sarà in ogni caso. Dopo l'ennesimo battibecco tra i due, Giulia ha poi avuto un piccolo litigio anche con Pierpaolo, il quale non ha nascosto di essere un po' turbato: "Se io faccio un sorriso a Tommaso o Dayane non tolgo nulla a te che sei la mia priorità".

"Tu non mi stai capendo", ha tuonato la Salemi, provocando l'irritazione del compagno che ha esclamato: "Mi fai sentire in difficoltà anche ad andare a fare una sauna con i ragazzi adesso". Poi l'ex velino ha ribadito che a volte si sente costretto a comportarsi in maniera diversa con gli altri concorrenti per paura di provocare una reazione sbagliata nella sua nuova fiamma: "Non devi - gli ha risposto la Salemi - ho detto solo che invidio come ti fai scivolare tutto. Io volevo solo proteggerti". Alla fine tutto si è concluso per il meglio, ma il clima resta teso all'interno della casa e non potrà che peggiorare mano a mano che ci si avvicinerà alla finalissima del primo marzo.

