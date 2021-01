Grande Fratello Vip, Alba Parietti massacra la Ruta: "Perché si è inventata questa sceneggiata", il flirt che la scatena

Francesco Fredella 29 gennaio 2021 a

Scontro epocale. Tenetevi forte: stasera al Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - accadrà di tutto. Dall'arrivo di Walter Zenga (attesissimo) al ritorno di Alba Parietti nella casa. Il motivo? Un incontro di fuoco con Maria Teresa Ruta. Tutto nasce dalla dichiarazioni della Ruta su Alain Delon. Il famoso attore avrebbe, a detta della giornalista, iniziato un corteggiamento serrato ai tempi di Miss Italia preferendola ad Alba Parietti. Che rincara la dose prima sui social con un post di fuoco e poi tutto ha fatto scoppiare una scintilla.

Alba sui social fa un annuncio durissimo: "Ebbene si, lo squalo è partito alla volta di Roma. Si sta affilando le pinne… Io e il mio ego siamo già partiti e siamo in treno, che lo vogliate in molti o no in pochi (…) Scontro epocale tra titani, chi avrà mentito? Chi l’ha sparata grossa? Domani la verità, comprate i popcorn, siamo alla resa dei conti, ne resterà una sola… tanto per rimanere in tema. (…) Noi della vecchia guardia ci contendiamo Delon. Beccatevi questa“. Alba vuole mettere le cose in chiaro per davvero facendo luce su quanto accaduto a Miss Italia 1991. In quell'anno venne eletta Martina Colombari. La Parietti, che è intervenuta a Casa Chi, ha smentito di aver rubato il posto a sedere a Maria Teresa. Questa sera potrebbero esserci scintille.

“Con Alain Delon? Non mi sarei mai seduta ad un tavolo dove non ero invitata. Quella sera io, Tomba e Delon eravamo i presidenti di giuria, quindi era molto difficile che al tavolo ci potesse essere previsto qualcun altro. Com’è lui? Dico solo che il mio ego in confronto al suo non è nulla! Siamo molto amici, lui stesso ha ammesso di avermi corteggiato sempre, ma io non ho mai corrisposto. Poi, quando mi sono messa con il suo migliore amico, è svenuto proprio prima di andare in onda in un programma di Maria De Filippi… (…) Quella di Maria Teresa Ruta è stata una sceneggiata che si è inventata perché lei è molto fantasiosa. Se tu vuoi raccontare delle cose va bene, ma non t’ inventare balle sulle tue colleghe. Mi è sembrato un modo per rompermi un po’ le scatole: lunedì sera dormivo, ma il mio ego mi ha svegliato", ha detto la Parietti.

