Grande Fratello Vip, la madre di Tommaso Zorzi "titolare di 5 mariti"? La frase-choc che scatena il caos: Corriere nel mirino

"E' inaccettabile": la madre di Tommaso Zorzi, Armanda Frassinetti, ha scritto una dura lettera al Corriere della Sera chiedendo di rettificare quanto scritto dal quotidiano ieri. Il giornale, infatti, in un articolo sull'influencer milanese concorrente del Grande Fratello Vip, aveva definito sua mamma come "titolare di 5 mariti, poco fortunata nelle scelte, ma tenace nel riprovarci". L'espressione, neanche a dirlo, non è stata gradita dalla donna, che ha quindi deciso di rispondere a tono: "Tale frase, oltre a non essere vera (ho infatti avuto un solo marito), è inaccettabile poiché lesiva della mia dignità e fornisce un’immagine distorta e non veritiera della mia famiglia".

La signora Frassinetti, poi, è passata a difendere suo figlio, ormai da ben 4 mesi rinchiuso tra le mura di Cinecittà. "Io sono la madre di Tommaso e posso essere di parte, ma perché non riconoscere che questo ragazzo di 25 anni, mai banale o scontato, ha anche portato in un reality talento artistico, cultura, ironia e coraggio di essere sé stesso con tutte le sue fragilità?", ha scritto al Corriere. E ancora: "Certo, Tommaso può piacere o non piacere, ma basta informarsi per sapere che molti si sono riconosciuti in lui e hanno tratto forza e ispirazione: persone di tutte le età molte non giovanissime, mamme e nonne che lo seguono in tutta Italia, come un figlio o un nipote".

Rivolgendosi al quotidiano, poi, Armanda Frassinetti ha ripetuto che avrebbe apprezzato se si fosse dato maggiore spazio a questi aspetti "che ritengo rappresentino la parte più peculiare e interessante della partecipazione di Tommaso in questo reality". Tra l'altro non è la prima volta che la signora Frassinetti interviene a difesa del figlio. Un paio di settimane fa, per esempio, si era espressa contro la decisione del Grande Fratello Vip di prorogare la durata del programma. "Forse è giunta l’ora di spegnere la luce e salutare tutti", aveva scritto su Twitter.

