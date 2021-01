Grande Fratello Vip, l'ex concorrente muove pesantissime accuse: "Ti fanno il lavaggio del cervello", cosa succede in confessionale

28 gennaio 2021 a

a

a

Una dichiarazione sconcertante sul dietro le quinte del Grande Fratello Vip. A vuotare il sacco sull'inimmaginabile è Lidia Vella, ex concorrente del programma di Canale 5. Secondo quanto riportato da Leggo la fu inquilina della casa più spiata d'Italia avrebbe puntato il dito contro il programma condotto da Alfonso Signorini. "In confessionale - sarebbero state le sue parole - ti fanno il lavaggio del cervello. Mi è venuta la depressione".

"Perdi sempre, scomodi pure i morti". Signorini, un terremoto nei corridoi Mediaset: umiliato al GF Vip, "forse coi bambini..."

La Vella ai tempi del reality era finita al centro di una questione di cuore che vedeva coinvolti anche l'ex Alessandro Calabrese e la vicintrice di quell'edizione Federica Lepanto. "Al Gf - avrebbe spiegato ancora - non ti dicono mai cosa fare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche, io ad esempio ho sofferto di depressione per tre anni". E sulla sua relazione burrascosa: "Era una cosa organizzata dagli autori ma a nostra insaputa. Ho ricevuto giusto ieri due like dal suo vecchio profilo Instagram… si sarà sbagliato! E’ una persona che mi ha fatto talmente tanto male che l’ho eliminato totalmente dalla mia vita".

"Amore a fuoco lento". Gregoraci e Pretelli, fonti riservate: umiliata la Salemi, viene giù il GF Vip

L'accusa della Vella sarebbe arrivata dopo il cambio di idea di Tommaso Zorzi. L'attuale concorrente del Gf ha infatti deciso di rimanere nella casa. E lo ha fatto dopo un confessionale. Da qui la presunta rivelazione dell'ex coinquilini.

"Ho tutto nel telefonino". Dayane Mello? Conferme sul flirt segretissimo prima del GF Vip: un nome clamoroso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.