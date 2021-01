Il cantante mascherato, "sommerso di insulti". Costantino Della Gherardesca umiliato dopo la diretta: il gesto che gli costa il massacro

30 gennaio 2021 a

a

a

La prima puntata della nuova edizione de Il cantante mascherato, andata in onda sabato 29 gennaio su Rai 1, ha tra i protagonisti, come giurato, Costantino Della Gherardesca. Una delle prime maschere ad esibirsi è stata quella del Lupo, all’interno della quale, secondo Costantino Della Gherardesca, poteva esserci Coez. Su questa scelta è tornato anche postando una storia caricata poi su instagram, dove ha ironizzato sulla sua scelta: “Ho ricevuto un sacco di insulti”.

"Ma quale raggiro, torna a leggere le carte da Chiambretti": Incorvaia-Della Gherardesca, scontro infuocato

“Mi sono beccato un sacco d’insulti ingiusti”, ha scritto infatti Costantino Della Gherardesca in modo ironico. Quella di ieri sera è stata una serata particolare per Della Gherardesca, era la prima puntata per lui nello show ma anche il suo compleanno, infatti in un altro video pubblicato sempre su instagram dalla sua maestra di ballo di Ballando con le stelle, Sara Di Vaira, gli ha fatto gli auguri.

"La Isoardi non è totalmente sincera". Ballando, devastanti voci di corridoio dalla Rai: Elisa e Todaro, ribaltone improvviso

Molto spiritosa e divertente la gag che ha coinvolto sempre Costantino Della Gherardesca durante lo show condotto da Milly Carlucci, terminata con lo smascheramento del Baby Alieno. Costantino ha detto in modo ironico di sospettare che in una delle maschere potesse nascondersi un personaggio omosessuale. “Anch’io sono gay, ma non praticante” ha detto sorridendo. Tra l'altro, sempre ieri sera, Della Gherardesca è stato vittima di una gaffe di Patty Pravo, giurata anche lei della trasmissione, che non ha riconosciuto il conduttore di Pechino Express: “Ci conosciamo da anni ma è un onore per me essere chiamato Gherardino, va benissimo”, ha detto proprio Costantino. Celebre invece la lite a Ballando con le Stelle sempre tra Costantino, in quel caso concorrente, e il giurato Guillermo Mariotto. Durante la finalissima, l'estroso presentatore aveva risposto per le rime al più cattivo dei giudici. "Il ballo per me è come la televisione per te", rispondendo alle critiche fattegli per il suo modo di ballare il tango. Insomma Costantino è uno che non le manda a dire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.