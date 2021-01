Domenica In, Mara Venier lascia? Bomba di Maurizio Costanzo: "Tutte le carte in regola". Nome e cognome, la sostituta

30 gennaio 2021 a

Da mesi si parla di una possibile sostituzione di Mara Venier alla guida di Domenica In. A rompere gli induci ci pensa Maurizio Costanzo. È lui il primo a spifferare il nome della degna candidata per il programma di Rai 1. "Antonella Clerici - ha scritto il marito di Maria De Filippi sul settimanale Nuovo - ha tutte le carte in regola per sostituire la sua collega". La Venier infatti dalla prossima stagione televisiva potrebbe prendersi una pausa dalla televisione e dedicarsi al suo matrimonio con Nicola Carraro.

Per questo da tempo circola una lista di toto-nomi che potrebbero prendere il suo posto. Tra questi quello di Bianca Guaccero, Francesca Fialdina e via discorrendo. Ma la Venier è quella più accreditata. Secondo i telespettatori la conduttrice di È sempre mezzogiorno è perfetta: simpatica, allegra, spontanea, in grado di toccare l’alto e il basso con la stessa capacità e professionalità. Peccato però che la diretta interessata abbia già smentito i rumors che la danno impegnata la domenica. È sempre mezzogiorno sta avendo molto successo e la Clerici sembrerebbe intenzionata a rimanere lì dov'è, senza buttarsi in una nuova esperienza. Anche se dal grande peso come è Domenica In.

