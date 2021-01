Grande Fratello Vip, circo-Giulia Salemi: "Ti ricordi di me?". Spunta anche la "sorella adottiva": voci impensabili sulla prima serata

30 gennaio 2021 a

Tra parenti, amici e affini si è visto di tutto e di più finora in questo Grande Fratello Vip, che non a caso è l’edizione più lunga mai realizzata nella storia del reality. Il settimanale DiPiù ha scovato tale Nusika Maffi, una ragazza di 22 anni che afferma di essere la “sorellina” di Giulia Salemi. Quest’ultima ormai è chiacchieratissima da tutti i punti di vista: è stata tra le ultime a entrare nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ma ci ha messo molto poco a mettersi in mostra.

Innanzitutto perché ha soffiato Pierpaolo Pretelli ad Elisabetta Gregoraci, creando una relazione sentimentale all’interno della casa che ha creato una spaccatura tra i telespettatori, divisi tra chi li ama e chi proprio non li sopporta. Intanto però l’ex velino di Striscia nella puntata di ieri, venerdì 29 gennaio, è approdato in finale grazie alla vittoria nel testa a testa al televoto con Andrea Zelletta: segno che la cara vecchia coppietta è una dinamica che ancora piace a una parte importante del pubblico del GF Vip.

Tornando alla Salemi e alla sorella adottiva, quest’ultima ha dichiarato di aver vissuto con Giulia e la sua famiglia dalla nascita all’eta di 7 anni, quando poi è tornata a vivere con la sua vera madre: “Non l’ho mai dimenticata e lei, ne sono convinta, non si è mai dimenticata di me. Io avevo lei e lei aveva me. Da allora non l’ho mai più vista. E mi manca, mi manca sempre da morire. Non ho mai smetto di pensare a Giulia”. La ragazza ha dichiarato di non essere mai riuscita a mettersi in contatto con la Salemi tramite i social e allora spera in un invito del GF Vip: ma guarda un po’ il caso…

