Domenica In, Ornella Vanoni ammutolisce Mara Venier: "Voglio morire così"

Nel salotto di Mara Venier anche lei: Ornella Vanoni. La cantante, ospite di Domenica In nella puntata del 31 gennaio, ha subito messo in chiaro le cose lasciandosi andare a una confessione privatissima. "Io voglio morire ridendo, voglio essere allegra!”. La frase è arrivata spiazzando tutti, conduttrice di Rai 1 compresa. Il motivo? La Venier non ha potuto fare a meno di non notare come gli occhi della Vanoni brillassero di una strana luce. “Si vive per i giovani, questo futuro non promette bene per loro, avremo così tanti debiti che dovranno pagarli questi giovani, possiamo solo star loro vicini e sostenerli”.

Il riferimento è chiaro. La cantante ha voluto lanciare anche un messaggio ai politici ricordando quanto siano difficili questi tempi, alle prese con l'emergenza sanitaria ed economica. Lei stessa infatti è stata colpita dal coronavirus: “Ho avuto il Covid, è stata una tragedia! Ho avuto mal di pancia bestiali, ma il peggio è venuto dopo perché pare che mi smuova delle cose, mi sono gonfiati tutti i linfonodi e ho un blocco intestinale, ho visto più medici io di non so che”.

E ancora: “Secondo me l’ho avuto un anno fa, mi è partita la voce per un mese, era secondo me un parente del Covid, sembra una sorta di pianta grassa… Non è brutto da vedere, ma invece è terribile”. Infine, parlando di un suoi compagno che oggi le manca, ha ammesso: “Ho fatto una scelta sbagliata e dopo quella storia non ne ho più volute altre, sono sola con il mio cane”.

