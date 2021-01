Mezz'ora in più, lite tra Lucia Annunziata e Marco Travaglio: "Un avvocato mai eletto", "Ma chi lo dice?"

31 gennaio 2021 a

Un botta e risposta a Mezz'ora in più tra Marco Travaglio e Lucia Annunziata. La conduttrice di Rai 3 ha "accolto" il direttore del Fatto, da sempre assiduo sostenitore di Giuseppe Conte, con una critica al premier. "Un avvocato che non c'entra nulla con la politica come garante di un contratto". Immediata la replica di Travaglio che alquanto stizzito ha detto: "E chi l'ha detto? Ma chi lo dice". Finita qui? Neanche per sogno: "Come chi lo ha detto?", "Ne abbiamo avuti molto", ha proseguito per la sua strada Travaglio mentre la Annunziata è entrata a gamba tesa: "Chi? Monti? E quello è stato un momento di lacerazione per il Paese".

Niente, Travaglio non ci vuole sentire: "No, anche Prodi non era parlamentare". "Sì ma lui è stato eletto, Massimo", ha risposto la Annunziata salvo poi scusarsi per aver sbagliato il nome del suo ospite. "Anche Conte era uno dei candidati ministri presentati prima delle elezioni dal Movimento 5 Stelle".

A quel punto la conduttrice ha cercato di calmare le acque: "Su questo non saremo d'accordo e sono convinta che questo sia stato uno dei principali problemi della fragilità del sistema che ci sta portando alla crisi". Una batosta che ha visto il filo-grillino messo ko.

