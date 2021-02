Striscia la Notizia, "suo malgrado". Roberto Fico ridicolizzato, lo strepitoso "vaffa" di Ezio Greggio

01 febbraio 2021 a

Tutta l'inadeguatezza di Roberto Fico, il presidente della Camera a cui Sergio Mattarella ha conferito un mandato esplorativo per ragioni piuttosto oscure. Tutta l'inadeguatezza del grillino, che viene fatta emergere anche da un graffiante servizio di Striscia la Notizia, proposto nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 1 febbraio. Servizio in cui un finto Fico, interpretato da Dario Ballantini, si sfoga con i politici di fronte ai palazzi del potere, chiedendo di essere sollevato dall'incarico, appunto. Una satira graffiante e molto centrata.

"Le consultazioni sono agli sgoccioli. Uno dei protagonisti suo malgrado è il nostro presidente della Camera, Roberto Fico", esordisce Ezio Greggio. Dunque, nel servizio ecco Fico al telefono con Mattarella, che gli chiede lumi sull'esito delle consultazioni: "Se ricordo bene hanno chiesto una pizza, quattro ministri e dei sottosegretari col prosciutto". Quindi si sfoga con Laura Ravetto: "I Cinque Stelle hanno chiesto due figuranti al posto di Luigi Di Maio e Vito Crimi", spiega alla leghista.

E ancora: "Mattarella mi ha dato questo incarico ma non doveva farlo. Non esiste proprio. A questo tavolo non so proprio stare". "Stavamo aspettando Nicola Zingaretti da due ore, invece era già seduto lì, non se ne era accorto nessuno", si sfoga con Anna Ascani. "Non sono tranquillo, non sono tranquillo", aggiunge con Stefano Fassina. "Lascia perdere, fatela voi 'sta cosa, non la lasciate fare a me", spiega Ballantini-Fico, che conclude così: "Ragazzi per cortesia, via da qua: al tavolo è arrivato Speranza e ha detto che non si può stare neanche in 14". Già, semplicemente inadeguato.

