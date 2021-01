Striscia la Notizia, il terribile lutto si abbatte sul programma: "Gran signore, ci mancherai", lo strazio di Ezio Greggio

30 gennaio 2021 a

Un grave lutto ha colpito Striscia la Notizia. È morto Matteo Troiano, conosciuto al pubblico di Canale 5 come il "Maestro Pavarotto". A darne l’annuncio è stato Ezio Greggio su Twitter: “È mancato Matteo Troiano, il cantante stonato che tanti anni fa avevamo ribattezzato Pavarotto. Fece tante ospitate a Striscia e a Veline. Oltre che un personaggio divertente, era un signore ironico, educato e simpatico. Ci mancherà. Ciao Matteo”. Sconosciuta ancora la causa del decesso.

Matteo, nato a Manfredonia nel 1942, appariva durante il tg satirico di Antonio Ricci in concomitanza con il noto Festival di Sanremo. In quella settimana Troiano strappava qualche risata ai telespettatori con la sua pessima voce da cantante. L'uomo aveva anche una rubrica tutta sua per il programma. Si intitolata: "Dietro le quinte maledette’". Qui "Pavarotto" interpretava un personaggio in gara all’Ariston, imitandolo pure nell’abbigliamento. Fin qui nulla di così clamoroso, se non fosse che al momento dell’esecuzione emergeva la sua totale incapacità nel cantare.

Non solo, perché con il conduttore dava vita a un divertente siparietto. Greggio interrompeva la performance spaccandogli in testa oggetti di vario genere, come casse, chitarre, estintori e tastiere. E pensare che in gioventù Troiano iniziò la sua carriera proprio come cantante, suonando anche la fisarmonica ai matrimoni. La sua caratteristica fu voluta proprio perché durante un provino si accorse che nessuno lo stava ascoltando.Tanti i commenti piovuti sotto al post del conduttore. "I suoi acuti stonati facevano davvero ridere, mancherà la sua ironia semplice....", scrive un utente. E ancora: "Abbiamo riso e ci siamo divertiti con la sua ironia. Sincere condoglianze alla famiglia". Infine: "Rip.... veramente , era un signore, gentile e simpatico, divertente...ci mancherà..". Un lutto che non colpisce dunque solo Striscia la Notizia, ma anche tutti i fan del programma di Canale 5. Che sono moltissimi ogni giorno.

