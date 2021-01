Striscia la Notizia, Selvaggia Roma-choc: roba da censura in prima serata. Vestito trasparente, il dettaglio vietato ai minori

31 gennaio 2021 a

a

a

Anche nella puntata di sabato 30 gennaio di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, nel mirino ci è finito il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, il reality spesso dileggiato dal tg satirico ideato da Antonio Ricci. In questo caso, Striscia ha dedicato l'intera rubrica "Moda Caustica" al GfVip: nel mirino i look, spesso improponibili, sfoggiati in studio nel corso dell'ultima puntata. Insomma, il meglio del peggio in termini di vestiti. O presunti tali,

"Giuseppe Conte si è dimesso? Ma come...". Toninelli ridicolizzato da Ezio Greggio: umiliazione estrema in prima serata | Guarda

In particolare, lascia senza parole Selvaggia Roma, ex inquilina che ci ha abituato a qualche eccesso, soprattutto in termini di look. "Guardate come si è conciata", commenta la voce fuori campo di Ezio Greggio. "Eccola in tutto il suo splendore: fronte A e fronte B", afferma Signorini accogliendola in studio. E la scelta stilistica è... da censura. "Un vestito che lascia poco all'immaginazione. Sarà sicuramente un regalo. E speriamo che essendo un presente, non lo rimetta in futuro", aggiunge Greggio. Selvaggia Roma sfoggia infatti un abito del tutto trasparente, dal quale fanno capolino gli slip neri.

Dunque tocca a Giacomo Urtis, il chirurgo plastico che indossa una sorta di pigiama, così come afferma lo stesso Signorini. "Ma che figuraccia. Essendo un chirurgo estetico, avrà modo di rifarsi", commentano da Strisicia. Non poteva poi mancare Cristiano Malgioglio, col suo immancabile look eccentrico: vestito nero con delle fasce viola. Infine Antonella Elia, con corpetto "in stile no-look e gonna a palloncino. In linea con il personaggio: lei è opinionista, il vestito si commenta da solo", conclude Greggio, graffiante.

Striscia, il look sconvolgente di Selvaggia Roma: il video

"Uno schifo, mai più". Bomba di Striscia sulla crisi di governo: "Mattarella ce l'ha con Conte", la frase "rubata"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.