Che tempo che fa, "grazie presidente". Sconvolgente: chi porta in studio Fabio Fazio, ma quanti soldi ha speso?

02 febbraio 2021 a

a

a

“Thank you Mr. President!”. Fabio Fazio non ha nascosto l’orgoglio e l’emozione per l’ospite di calibro internazionale che avrà nella puntata di Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 7 febbraio. Sì, il conduttore di Rai3 è riuscito a ottenere un’esclusiva clamorosa con Barack Obama, che è stato il quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti. Cose che solo Fazio può permettersi: l’annuncio ha mandato in tilt i social e il web e probabilmente sarà stato un duro colpo da incassare per le redazioni dei programmi rivali.

I piedi della Littizzetto sconcertano Fabio Fazio. Ma si può? In studio si presenta così | Guarda

In particolare per Barbara d’Urso e Massimo Giletti, che domenica prossima dovranno vedersela con un Fazio in grado di schierare un personaggio che ha pochi eguali nel mondo: il fatto che Obama abbia accettato di essere il suo ospite d’onore la dice lunga sulle capacità del conduttore della Rai di intrattenere rapporti che vanno ben oltre i confini nazionali. L’intervista all’ex presidente americano si tratta sicuramente di uno dei punti più alti raggiunti da Fazio nella sua carriera.

"Ma che minc***ia dici?". Fuoco amico su Antonella Clerici: la battutaccia che fa gelare il sangue a Fazio | Video

Tra l’altro in questa stagione 2020-21 di Che Tempo Che Fa, su Rai3 sono già apparse personalità di livello mondiale: tra gli ospiti sono apparse le stelle hollywoodiane George Clooney, Jane Fonda e Susan Sarandon, l’attivista Greta Thunberg, il virologo Anthony Fauci. Qualcuno maliziosamente fa notare che tutti questi super ospiti internazionali siano arrivati proprio nella stagione in cui Fazio è stato “retrocesso” su Rai3, che lui considera la sua vera casa: chissà a Rai1 come avranno preso la notizia di Obama…

"Matteo? Ne sappiamo qualcosa...". Fazio, la clamorosa battutaccia su Renzi e Salvini: gelo con l'ospite | Video

"Il massimo esponente del Pd è Conte". Concita De Gregorio umilia (ancora) Zingaretti: è rissa a sinistra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.