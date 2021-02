Uomini e Donne, "si vedeva lontano un miglio": pesantissima insinuazione su Aurora, dramma e lacrime da Maria De Filippi

Francesco Fredella 03 febbraio 2021 a

Disperazione e lacrime. A Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi su Canale 5 - sono tempi duri per Aurora, che si scontra duramente con Gianni Sperti. E non solo. La sua opinione è totalmente diversa da quella di Riccardi, che dice: “E’ una donna abbastanza affascinante, ha un forte carisma ed è molto sensibile. Sono contento di questa conoscenza". Ma Aurora non si lascia scivolare tutto addosso e parte all'attacco: "Non mi fermo mai all’aspetto fisico e ho scoperto una persona dolcissima ed elegante. Abbiamo trascorso due serate molto belle. Ieri, però, mi ha abbracciata quando stavo andando via e ho percepito da parte sua che c’era la voglia di un bacio e questo mi ha spinto a farmi delle domande e ho capito di non essere interessata”.

Ovviamente questa scena non passa inosservata a Tina Cipollari ed a Gianni Sperti, che va giù pesante: "Si vedeva lontano un miglio che non ti piaceva, ma non hai avuto il coraggio di ammetterlo”. Tina invece dà ragione ad Aurora: “In questo caso ha ragione lei perché una persona, anche se non ti piace, può farti cambiare idea dopo un paio di uscite. Se lei dopo due appuntamenti non ha sentito nulla ha ragione”.

Ma Aurora viene attaccata su più fronti. E nella puntata di oggi, mercoledì 3 febbraio, non mancheranno fortissime tensioni. Si vociferano battibecchi con Gianni Sperti e poi Aurora dovrà sopportare le accuse di Giancarlo (il cavaliere che ha frequentato per un periodo). Secondo le ultimissime indiscrezioni Aurora arriverà al centro dello studio per dire bye bye a Riccardo, che era giunto in trasmissione per conoscerla. E per Aurora arriverà il momento del confronto con Giancarlo, che userà toni troppo accesi nei suoi confronti.

