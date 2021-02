Grande Fratello Vip, "mer***ccia, quando torni a casa picchia Elisabetta Gregoraci". Cosa esce di bocca a Signorini: si scatena il delirio

03 febbraio 2021 a

Siamo al delirio contro Alfonso Signorini, finito nel mirino del Codacons, sempre il Codacons, per una frase pronunciata nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. Frase, ovviamente, ironica. Ma il Codacons non perde mai l'occasione per inserirsi nel dibattito o presunto tale. "Frase sessista", secondo loro.

Si parlava del vecchio flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, quest'ultimo ora impegnato con Giulia Salemi. E nel corso dell'ennesimo siparietto sulla vicenda, ecco che Signorini si rivolge alla ex di Flavio Briatore: "Elisabetta, ma non ti senti una mer***ccia?". Insomma, secondo Signorini, la Gregoraci avrebbe fatto soffrire troppo Pretelli. Secca la replica: "No, amore assolutamente no perché non ho fatto nulla di male".

Ma non è finita. A quel punto, Signorini si rivolge sempre alla Gregoraci e, con tono scherzoso, pronuncia un noto proverbio: "Quando torni a casa picchia la Gregoraci, tu non sai perché, ma lei sì" e poi aggiunge "adesso si aprono tutte le cateratte sulla violenza sulle donne, ormai non si può dire più niente, neanche un proverbio cinese".

E non si sbagliava. Infatti il Codacons è scattato, puntualissimo: "Ancora frasi sessiste, va chiuso. Siamo sommersi dalle segnalazioni dei telespettatori che denunciano la frase pronunciata ieri dal conduttore Alfonso Signorini ‘Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì'”. Dunque la richiesta di un esposto contro il conduttore e l'attacco a Mediaset: "Deve elevare la qualità dei suoi contenuti, cancellando dal palinsesto programmi diseducativi e pericolosi come il Gf Vip". Già, ormai c'è chi vede sessismo ovunque...

