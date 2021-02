Alan Friedman, altra gaffe a L'aria che tira: Minzolini? Non proprio, come lo chiama: Merlino in lacrime, stop alla diretta

03 febbraio 2021 a

Siparietto divertente a L'Aria che Tira, in diretta su La7 con Myrta Merlino. La conduttrice è scoppiata a ridere quando uno dei suoi ospiti, Alain Friedman, ha chiamato Augusto Minzolini, presente anch'egli nella trasmissione, Minzolone. L'ilarità è scesa nello studio: la Merlino ha stento è riuscita a trattenere le risa che hanno, ovviamente, coinvolto anche lo stesso Minzolini e Friedman che ha immediatamente scusa chiesto al collega, chiamandolo stavolta in modo giusto: Augusto.

La conduttrice ha poi spiegato il perché della gioia in studio: "Abbiamo adorato Minzolone". Poi il ritorno a parlare di politica con una domanda al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. Friedman era stato invitato per parlare della crisi politica e dell'incarico a Mario Draghi. Il giornalista inglese ha fatto una sorta di quadro dell'ex governatore della Bce: "E' un banchiere, ma anche come ha detto Minzolone-Minzolini, ha una esperienza di vita con i politici. Ha dovuto fare la battaglia con Angela Merkel durante gli anni di austerity, adesso ha 200 miliardi da spendere in senso positivo non è austerity", finendo poi il discorso e facendo scattare le risate della Merlino e di Minzolini.

La stessa conduttrice che qualche giorno fa aveva perso la pazienza, invece, sempre in diretta con Gabriele Paolini. Durante il collegamento con l'inviata Ludovica Ciriello, il disturbatore ha infastidito la giornalista, ma anche la conduttrice in studio a L'Aria che tira. Si stava parlando degli ultimi aggiornamenti sulle dimissioni di Giuseppe Conte, quando Paolini è apparso dietro l'inviata con un cartello con su scritto: "Elezioni subito, Salvini a Palazzo Chigi". Dopo qualche minuto in cui si è provato a ignorarlo, la padrona di casa è intervenuta così: "Allora, 'sto simpatico signore si metta la mascherina sul naso senza stare col fiato sul collo", ha detto riferendosi al disturbatore con la mascherina messa in modo sbagliato. Stavolta con Friedman, invece, la conduttrice si è divertita molto.

