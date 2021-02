Striscia la Notizia, "Mario Draghi non accetterà mai". Pd e sinistra ridicolizzati, il video tutto da godere

03 febbraio 2021 a

Striscia la Notizia ha trattato a modo suo la notizia dell’incarico che il presidente Sergio Mattarella ha conferito a Mario Draghi. Il tg satirico di Antonio Ricci - che va in onda come sempre tutte le sere su Canale 5 - ha subito pubblicato un video che raccoglie alcune delle frasi celebri sull’ex presidente della Bce, che per oltre un anno è spuntato puntualmente nei retroscena della stampa come possibile alternativa a Giuseppe Conte.

Il video inizia con Myrta Merlino che rivolge la seguente domanda durante una puntata de L’aria che tira: “Lei auspicherebbe un maggior impegno di Draghi nella politica italiana?”. A risponderle c’era Romano Prodi, secondo cui “non accetterà mai”. A seguire c’è il parere di Andrea Orlando del Pd: “Non lo vedo un governo Draghi, non credo che sia possibile”. Poi l’intervento di Carlo De Benedetti, editore di Domani: “Non ho mai creduto neanche per un istante che Draghi fosse un’ipotesi per la presidenza del Consiglio. Conoscendolo bene l’ho sempre escluso nel modo più categorico”.

Alla fine, invece, l’ex presidente della Bce a Palazzo Chigi ci è arrivato davvero, anche se non è ancora detto che possa piazzarsi lì, dato che deve verificare se ha o meno i numeri per governare: “Ringrazio il presidente della Repubblica - sono state le sue prime parole - per la fiducia che mi ha voluto accordare conferendomi l’incarico per la formazione del nuovo governo. È un momento difficile, la consapevolezza richiede risposte all’altezza della situazione. Ed è con questa speranza e con questo impegno che rispondo positivamente all’appello del presidente della Repubblica”.

