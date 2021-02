Domenica In, "l'attrazione". Mara Venier, confessione sconvolgente: cuore e lavoro, il supervip che l'aveva conquistata

04 febbraio 2021 a

Contrordine a Rai1: Mara Venier potrebbe non lasciare Domenica In la prossima stagione, come anticipato dalla stessa amatissima conduttrice qualche mese fa. Intervistata dal settimanale Nuovo, Zia Mara ha colto di sorpresa cronisti, spettatori e forse pure i dirigenti dei piani altissimi di viale Mazzini: "Sinceramente non ho ancora deciso cosa farò…". Sibillina, ha poi ricordato un consiglio che il suo grande amico e maestro di tv (nonché storico compagno) Renzo Arbore era solito regalarle: "Lui è sempre stato convinto che un personaggio debba uscire di scena all’apice del suo successo", L'amo è gettato in pasto ai retroscenisti del piccolo schermo.

Nelle ultime settimane, le voci sulla possibile partecipazione della Venier a un film del grande regista italo-turco Ferzan Ozpetek si sono rincorse, ma la Venier decide di smentirle con decisione, sul nascere: "Non lascerò la tv per il cinema…Questa voce è nata dalla mia amicizia con Ozpetek, con il quale non ho nessun progetto in ballo…". Saranno dispiaciuti gli amanti del grande schermo, magari curiosi di vedere alla prova l'istrionica e simpatica Mara, ma tireranno un sospiro di sollievo gli aficionados della tv. "Andrò dove mi porta il cuore", anticipa.

A proposito di cuore, notevole la confessione su un suo chiacchierato flirt giovanile. "Eravamo giovani e tra noi scattò un’attrazione, ma non eravamo liberi sentimentalmente… attPeccato perché a me lui piaceva tanto…". Di chi si sta parlando? Di Massimo Ranieri, il grande cantate e attore napolitano con cui la Venier ha dimostrato di avere ancora un grandissimo feeling proprio a Domenica In.

