Il cantante mascherato, "non è stato un malore": Baby Alieno, tutta una farsa? Rovinosa indiscrezione: cosa c'è dietro davvero

Ospite di Oggi è un altro giorno Milly Carlucci. La conduttrice da Serena Bortone su Rai 1 ha parlato di quanto accaduto durante Il cantante mascherato. Nella scorsa puntata del programma il Baby Alieno, con all'interno I Ricchi e Poveri, è stato costretto a uscire dal gioco. All'interno della maschera infatti i cantanti non riuscivano a respirare e in molti hanno subito pensato a un malore. A spiegare quanto realmente accaduto è stata la Carlucci: "I Ricchi e Poveri saranno con noi anche nella seconda puntata, non hanno avuto nessun malore. Domani sera torneranno per raccontarci com’è andata”.

In ogni caso la Carlucci ha voluto spiegare che le difficoltà riscontrate erano già state prese in considerazione. “Sapevamo che sarebbe stata complicata la gestione della maschera del Baby Alieno, ma era un esperimento” ha sottolineato ricordando poi di nuovo che il Baby Alieno avrà un nuovo concorrente al suo interno e che la seconda puntata de Il cantante mascherato si aprirà con lo spareggio tra Baby Alieno e Pecorella. “Hanno detto che la Pecorella potrebbe essere Francesca Fialdini, ma potresti essere anche tu” ha detto ironica alla Bortone.

Nella scorsa puntata Baby Alieno aveva preoccupato anche i giudici. Caterina Balivo si era subito spaventata: "Ma che succede?", aveva chiesto alla conduttrice. “La maschera deve uscire dallo studio ma non vi possiamo far vedere questo passaggio”, aveva replicato la Carlucci mandando la pubblicità e ribadendo quanto fosse difficile respirare all'interno di vestiti di quel tipo. Eppure qualcuno dubita dell'accaduto. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi nella rubrica “Ah, saperlo” di Alberto Dandolo, la partecipazione dei “Ricchi e poveri” allo show sarebbe stata prevista per una sola puntata: “Un modo – si legge su settimanale - per lanciare lo show del venerdì, prima dello sbarco al sabato sera di Rai1 per uno speciale evento condotto da Carlo Conti? Ah saperlo…”.

