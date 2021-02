Enrico Mentana, sfottò su Matteo Renzi che parla in inglese: "The Draghi is on the table"

04 febbraio 2021 a

L'accento inglese di Matteo Renzi fa ridere proprio tutti, anche Enrico Mentana. Il direttore di Tg La7, infatti - durante lo speciale sulle consultazioni - ha mandato in onda uno spezzone dell'intervista al leader di Italia Viva dell'emittente americana Cnbc. Parlando in inglese, il senatore ha dichiarato: "Sono contento perché oggi l’Italia è in buone mani. Mario Draghi è una persona speciale. È stato presidente della Banca d’Italia e della Banca centrale europea".

Renzi ha parlato poi del suo "piano" per fare fuori Giuseppe Conte: "Molti hanno pensato che la mia non fosse una buona strategia quando ho aperto una crisi politica durante la pandemia. Ma io penso che proprio durante questa pandemia l’Italia abbia avuto l’opportunità di cambiare tutto e Mario Draghi è probabilmente il migliore premier in questo momento. Sono sicuro che l’Italia adesso abbia un sogno e quel sogno è nelle mani di Mario Draghi".

Nell'affermare quest'ultimo concetto, Matteo Renzi si è mostrato particolarmente entusiasta. Tant'è che ha ripetuto per tre volte: "He's the best, the best, the best", in riferimento all'ex numero uno della Bce. Il modo in cui l'ex premier ha pronunciato queste parole ha subito scatenato l'ironia dei social. E non solo. Anche nello studio di Enrico Mentana ci si è abbandonati alle risate. Alla fine dell'intervista, infatti, il direttore di Tg La7 si è lasciato scappare una battuta sull'accento inglese di Renzi: "Insomma the Draghi is on the table". Tante le risate tra gli ospiti, con Marco Damilano, direttore de L'Espresso, che scherzando ha aggiunto: "Shock". Chiaro riferimento a un'altra intervista di Renzi, più datata, già entrata nel mirino dell'ironia social. "Draghi is on the table è la battuta dell’anno", si è sentito dalla regia.

