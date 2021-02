I Soliti Ignoti, disastro di Alessandra Mussolini: "Non ci posso credere". Soldi in beneficenza? Non proprio: gelo da Amadeus

05 febbraio 2021 a

a

a

Alessandra Mussolini ha giocato con Amadeus a I Soliti Ignoti nella puntata andata in onda su Rai 1 nella serata di giovedì 4 febbraio. L’ex concorrente di Ballando con le stelle non è però riuscita a vincere neanche un euro da donare all’ospedale Spallanzani di Roma. “È disperata”, ha scherzato Amadeus, sottolineando come la Mussolini ci tenesse molto a racimolare una buona somma di denaro da donare.

"Tutto a posto, notaio?": Amadeus gelato, il disastro di Francesco Facchinetti ai Soliti ignoti

Allo step finale del gioco di Rai1, quello del parente misterioso, l’ex parlamentare non ha nascosto la delusione per aver sbagliato la scelta: “Ma no! Quale figlia dell’ignoto numero 7?”, ha esclamato manifestando tutta la sua delusione. Già in precedenza si era verificato un piccolo episodio che l’aveva lasciata molto amareggiata. A un certo punto è infatti comparsa Manila Nazzaro, il cui indizio non ha aiutato minimamente la Mussolini.

Franceschini svuota Sanremo: "Niente pubblico all'Ariston". Boccone amaro per Amadeus, vince la politica

“I capelli rossi mi fanno impazzire, ma non ho mai avuto il coraggio di tingermeli. Non l’avrei voluto dire perché sarò presa in giro per il resto dei miei giorni”, ha confessato l’ex Miss Italia che però non è stata particolarmente di supporto all’ex concorrente di Ballando. “Mi dispiace”, ha esclamato un po’ in imbarazzo la Nazzaro, sentendosi in colpa per non essere riuscita ad aiutare la Mussolini, che allora ha provato a buttarsi, sbagliando. “Io non ci posso credere!”, ha tuonato la Mussolini, spiazzata dal fatto di essere rimasta con un montepremi pari a zero.

Ecco quanti soldi darà la Rai a Ibrahimovic per Sanremo: la cifra sconvolgente del cachet, terremoto a Viale Mazzini

Amadeus, "delirio di onnipotenza". In Rai diventa un clamoros caso politico: "Sanremo non è suo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.