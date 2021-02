Striscia la Notizia, avete notato che tra i denti di Sandra Lonardo...? Un calvario per lady Mastella in diretta tv

05 febbraio 2021 a

Una carrellata di errori, gaffe e scivoloni. Siamo ovviamente a Striscia la Notizia, che in un servizio proposto nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 nella serata di giovedì 4 febbraio ha condensato in cinque minuti alcuni episodi divertenti e spiazzanti della settimana televisiva. Si parte con il lapsus "hot" di Ettore Maria Colombo del Quotidiano Nazionale, che parla di... "fi***". Ma lo fa ovviamente per errore. E ancora, la caduta, letterale, di Barbara Lezzi mentre veniva incalzata dai giornalisti fuori dal Parlamento.

Ma il momento più surreale e divertente è quello che ha come protagonista Sandra Lonardo, la moglie di Clemente Mastella tornata prepotentemente di attualità in questi giorni di crisi di governo. Ma in questo caso, ovviamente, la politica non c'entra. Lady Mastella infatti si collega con Mattino 5, il programma del mattino in onda su Canale 5. Ma sin da subito, quando sorride in risposta all'introduzione del conduttore, si nota che c'è qualcosa che... non va.

Presto detto: la Lonardo ha qualcosa incastrato tra i denti, tipo del prezzemolo, un grande e fastidiosissimo classico. Il punto è che la moglie di Mastella, probabilmente vedendosi in video, si rende conto dell'inconveniente. Dunque, non senza imbarazzo, inizia a fare dei tentativi di "rimozione", prima serrando la bocca e poi direttamente con le dita. E la voce fuori campo di Enzo Iaccheti commenta: "Che dire... la Lonardo non appare così spesso. Il resto, invece, è il classico prezzemolino televisivo". Touché.

