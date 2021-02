Pomeriggio 5, "la ho tradita con Barbara D'Urso e mia moglie mi ha cacciato di casa". Il vip la spara, Carmelita ferma la diretta e lo massacra

05 febbraio 2021 a

a

a

Barbara d’Urso è stata costretta a ritagliare un piccolo spazio durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 per affrontare un argomento che la riguarda personalmente. Memo Remigi, sua vecchissima fiamma, ha infatti raccontato delle cose che hanno infastidito non poco la conduttrice di Mediaset: quest’ultima è da sempre restia a parlare della sua vita privata nei programmi televisivi, ma stavolta ha fatto un’eccezione per evitare che qualcuno potesse anche solo pensare che quanto affermato dall’uomo fosse vero.

Pomeriggio 5, Barbara D'Urso "oro di Mediaset": share e ascolti, picchi da trionfo

Ma che cos’ha detto Remigi? Che quando ha conosciuto la d’Urso - parliamo del periodo a cavallo tra gli anni settanta e ottanta - è stato cacciato via di casa e costretto a prendere in affitto un bilocale per iniziare una convivenza con Barbara. La conduttrice di Canale 5 ha smentito con forza di essere stata l’amante di Memo, assicurando che in tutta la sua vita non ha mai avuto una storia con un uomo sposato.

"Su quella barca...". Prego? Il vip vuota il sacco, bollori con Dayane Mello (e pesantissimi dubbi): gelo in studio

“Nella mia vita - ha dichiarato a Pomeriggio 5 - non ho mai avuto una relazione, né di un minuto, né di un giorno, né di quattro anni come quella volta, con un uomo che aveva una moglie che lo aspettava a casa. La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire ‘ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso’ mi ferisce perché sono cresciuta con il rispetto per le moglie e i mariti degli altri”.

Vince sempre la D'Urso, colpacci e share da urlo: le sue ultime cifre da record

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.