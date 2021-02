Striscia la notizia, "ti passo sopra senza problemi". Giuseppe Conte umiliato: la telefonata rubata con Mario Draghi

05 febbraio 2021 a

Ci mancava Mario Draghi, a Striscia la notizia. E il tg satirico di Antonio Ricci su Canale 5, sempre attentissimo all'attualità politica e a quello che si muove nelle sacre stanze (e soprattutto nei corridoi) dei Palazzi romani ne approfitta a tempo di record. Dario Ballantini, sapido imitatore che ha già vestito i panni di Matteo Renzi e Giuseppe Conte, i protagonisti di questa folle crisi di governo, si cala alla perfezione nel ruolo dell'ex governatore della Bce, oggi premier incaricato e alle prese con le consultazioni.



Primo botto, la telefonata rubata con Conte, il suo predecessore deluso che però si è già messo agli ordini, magari speranzoso di recuperare una poltroncina da ministro. "Pronto professore, sono Conte. Ci tenevo a dire che io non sarò un ostacolo". Risposta glaciale di Draghi-Ballantini. "Lo sapevo già grazie, le passerò sopra senza alcun tipo di problema. La saluto proprio".

In giro per il centro di Roma, il Draghi-bis si imbatte in politici di ogni colore ed estrazione parlamentare. "Ho parlato con Zingaretti - rivela al renziano Gennaro Migliore, che se la ride di soppiatto -, mi diceva che vuol darmi un appoggio. Per me, se vuole gli appoggio i piedi sopra".

E con Giorgio Mulè, uno dei big di Forza Italia, tira in ballo niente meno che il Cav: "Forse Italia, devo ancora decidere. Berlusconi non è venuto, aveva un appuntamento con Ursula, comincia già così...". Gran finale con Acunzo del Gruppo Misto: "Siete tutti così preoccupati, ma perché? Io sono pronto a tendere una mano, per farmela baciare...".

