Valentino Rossi, "mi dispiace per Marquez. Perdonarlo? Impossibile". Cosa non gli torna sull'infortunio

Perdonare Marc Marquez per il “biscotto” del 2015 che lo ha privato del decimo titolo mondiale? “Impossibile”. Così Valentino Rossi si è espresso in un’intervista rilasciata a Giorgio Terruzzi. “Quello che mi ha fatto non è perdonabile - ha dichiarato al Corsera il campionissimo che compierà 42 anni il prossimo 16 febbraio - quando ripenso a quei giorni ho le stesse sensazioni di allora. E sono passati sei anni. Mi pare difficile che possano cambiare”.

Nonostante ciò Rossi si augura che il rivale spagnolo torni presto a gareggiare in MotoGp: “Mi dispiace moltissimo che non possa correre. Se guarirà, cosa che al momento non sa nessuno, nemmeno lui, tornerà forte come prima. Ma non è stato Marquez l’avversario più forte che ho incontrato”. Poi si è espresso sul caso nello specifico: “L’errore? Credo voler tornare a correre troppo presto dopo l’operazione e non ho capito come abbiano permesso che accadesse”.

Rossi ha parlato anche dell’esperienza con il coronavirus: “Non mi faccio mancare niente, nemmeno il Covid. Contagiato nel momento peggiore, due gare perse, molto tempo per tornare negativo. Una volta smaltita la malattia sono stato quasi contento di aver superato l’ostacolo, mi sono un po’ rilassato, ma questo virus porta la solitudine. Nessuno ti viene a trovare, sembri un appestato. Per chi deve lavorare per forza sotto pandemia la vita è uno schifo. E ho capito che nessuno capisce bene cosa stia accadendo”.

