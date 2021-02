Striscia la Notizia, flop del cashback: "Commissione extra non dovuta". Imbarazzo per il Conte bis

08 febbraio 2021 a

a

a

Altro flop. Il Cashback di Stato deve fare i conti con i numerosissimi espedienti per ingannarlo. A denunciarli è Striscia la Notizia che, anche nella puntata dell'8 ottobre, porta alla luce i vari furbetti. Stefania Petyx e il suo bassotto hanno mostrato gli escamotage utilizzati dagli acquirenti per ottenere il rimborso senza spendere un euro. Non solo, perché l'inviata del tg satirico di Canale 5 ha raccontato di alcuni cittadini alle prese con i negozianti.

"Conciato così, non ve lo ricorda?". Veleno puro di Striscia contro Lapo Elkann: il paragone più umiliante | Video

Diverse infatti le persone che hanno tentato di pagare con carta di credito o bancomat, salvo poi trovarsi i negozianti contrari. Molti di questi hanno hanno chiesto ai clienti una commissione extra non dovuta, altri si sono semplicemente rifiutati di accettare il pagamento.

"Datemi la...". Striscia la notizia, fuoco amico sul Tg5: l'imbarazzante gaffe di Paola Rivetta, in diretta | Video

Ma non è la prima volta che il programma di Antonio Ricci smaschera le falle dell'ultima trovata del Conte bis. "Il cashback ha dei bug e che esistono dei metodi per fregarlo", spiegava la Petyx qualche settimana fa. Anche in questo servizio venivano mostrati due metodi per ottenerlo senza spendere un euro. Nel primo bastava comprare qualcosa nei negozi che permettono di restituire la merce riottenendo così i soldi. Nel secondo invece si faceva una ricarica senza pagare. Ed ecco che il gioco era fatto. Nonostante la restituzione, dopo qualche giorno arrivava il cashback.

"Ti passo sopra senza problemi". Conte umiliato al telefono: la conversazione rubata con Draghi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.