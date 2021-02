Pomeriggio 5, "Una sveltina". Elena Morali oltrepassa il limite, Barbara d'Urso in imbarazzo: "No basta"

08 febbraio 2021 a

Barbara d’Urso ha avuto come ospite a Pomeriggio 5 Elena Morali. La Morali ha raccontato di aver scoperto un presunto tradimento del suo fidanzato Luigi Mario Favoloso grazie all’ausilio delle telecamere di sicurezza: l’ha sorpreso con un’altra donna in casa loro. La conduttrice ha poi domandato quanto tempo i due sarebbero rimasti insieme: 8 minuti la risposta della Morali La d’Urso, con il sorriso sulle labbra, ha così detto che in così poco tempo non può averla tradita: “Ma una sveltina si fa anche presto…”

“Argentina? Ma adesso cosa c’entra l’Argentina?”, ha detto la d'Urso che non aveva capito la parola detta dalla Morali. La stessa che, non rendendosi conto della gaffe, l'ha ripetuta: “Una sveltina…Si fa anche presto a farla…Certo non con me…” Barbara d’Urso gelata ha bloccato l'ospite: “No, basta!”.

Barbara d’Urso ha fatto capire chiaramente alla sua ospite di aver esagerato con le parole: “No, basta…Io comunque avevo capito Argentina…Infatti mi chiedevo cosa c’entrasse…”. La stessa d'Urso, qualche giorno fa, ha dovuto replicare a Memo Remigi che aveva parlato di una storia tanti anni fa con lei: "Nella mia vita non ho mai avuto una relazione, né di un minuto, né di un giorno, né di quattro anni come quella volta, con un uomo che aveva una moglie che lo aspettava a casa. La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire ‘ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso’ mi ferisce perché sono cresciuta con il rispetto per le moglie e i mariti degli altri”, ha rivelato in diretta al suo programma.

