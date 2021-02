Stasera Italia, Maurizio Molinari sul tentativo di Mario Draghi: "Una formula senza precedenti"

08 febbraio 2021 a

Maurizio Molinari, ospite di Stasera Italia, analizza l'attuale momento politico e fa una disanima sul tentativo di Mario Draghi di formare il nuovo governo. Il direttore di Repubblica smonta ogni ipotesi di affinità tra il tentativo dell'ex governatore della Bce e quello che intraprese l'allora governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, nel 1993 quando fu chiamato da Oscar Luigi Scalfaro a formare un nuovo governo.

"Ho avuto il privilegio di conoscere e seguire Ciampi. Siamo però in una situazione senza precedenti: 90 mila morti, una economia devastata un sistema politico incapace di gestire un pese che nei prossimi due mesi rischia di avere un milione e mezzo di disoccupati in più", la fosca previsione di Molinari nel programma di Retequattro

"Si tratta di una situazione drammatica, non ci sono precedenti possibili. Ha avuto ragione il Capo dello Stato a dire che serviva un governo con una formula sostanzialmente senza precedenti: questo è il mandato di Draghi", ha spiegato il direttore di Repubblica. Una disanima molto cruda che di fatto elogia Sergio Mattarella e la gestione della crisi di governo e la decisione di chiamare Mario Draghi come unica possibile risorsa per salvare il Paese da una doppia crisi: economica e sanitaria. I dati elencati da Molinari sono tragici e la situazione che Draghi si troverà a gestire non sarà certo facile.

